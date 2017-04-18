В Алматинской области от неизвестной болезни погибает скот
18 апреля 2017, 10:02
Причину заболевания и падежа скота сейчас выясняют ветеринары.
От неизвестной болезни гибнет скот в ауле Оркусак, что в Алматинской области. Накануне на подворьях пало 10 коров. Всего в ауле их насчитывается около двухсот, почти половина заражена. Причину заболевания и падежа скота сейчас выясняют ветеринары, передает телеканал 24.kz.
Местные жители утверждают, что такое у них происходит впервые. Весь скот находится в стойлах. Выпускать на выпас животных невозможно, из-за болезни самостоятельно кормиться они не могут. Теперь для лечения скота сельчанам необходимы дорогостоящие лекарственные препараты.
Бахытжан Рыскельдинов, житель села:
- Мы уже все испробовали. Сейчас аптеках лекарства нет, я сейчас был. Уже в Алмату заказывал, ночью, говорят, поступят.
Кайыржан Жаныбаев, ветеринар:
- Инфекционный стоматит. Обходим, выявляем те, которые именно с табуна, которых оставили, и сразу принимаем меры, лечим. Эффект есть.
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