В Алматинской области от неизвестной болезни погибает скот

От неизвестной болезни гибнет скот в ауле Оркусак, что в Алматинской области. Накануне на подворьях пало 10 коров. Всего в ауле их насчитывается около двухсот, почти половина заражена. Причину заболевания и падежа скота сейчас выясняют ветеринары, передает телеканал передает телеканал 24.kz





Местные жители утверждают, что такое у них происходит впервые. Весь скот находится в стойлах. Выпускать на выпас животных невозможно, из-за болезни самостоятельно кормиться они не могут. Теперь для лечения скота сельчанам необходимы дорогостоящие лекарственные препараты.





Бахытжан Рыскельдинов, житель села:





- Мы уже все испробовали. Сейчас аптеках лекарства нет, я сейчас был. Уже в Алмату заказывал, ночью, говорят, поступят.





Кайыржан Жаныбаев, ветеринар:





- Инфекционный стоматит. Обходим, выявляем те, которые именно с табуна, которых оставили, и сразу принимаем меры, лечим. Эффект есть.







