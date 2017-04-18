В МВД напомнили о снятии опознавательного знака «шипы»

Пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК РК Алмас Садубаев на своей странице в Facebook напомнил казахстанским автовладельцам о снятии опознавательного знака «Шипы» в связи с заменой зимней резины на летнюю, сообщает Zakon.kz.

«Уважаемые автолюбители, при сезонной смене зимней ошипованной резины на летнюю не забудьте снять опознавательный знак «Шипы». Наличие такого знака на автомобиле, который не имеет ошипованные шины, является нарушением», - написал А.Садубаев.