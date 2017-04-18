Откровенный клип ведущего "Орла и решки" хотят запретить к показу
18 апреля 2017, 10:16
Православные активисты назвали клип пропагандой извращенного секса.
Несколько дней назад состоялся релиз нового клипа Антона Лаврентьева на песню Monami. Видеоролик изобилует откровенными сценами в стиле садомазо, пишет "Российский диалог".
Некоторым пользователям не понравилось, что премьера клипа состоялась на Страстной неделе, поэтому они создали петицию, которая призывает депутатов Госдумы запретить видео к показу.
В частности, автор петиции Александр Гуськов заявил, что видеоролик является оскорбительным по отношению к православным, которые на Страстной неделе особенно строго соблюдают пост. Также он отметил, что клип является пропагандой извращенного секса.
"Насилие, секс и голые тела! И это в общем доступе, где каждый ребенок может увидеть это извращение", - возмущается автор петиции.
В ответ Лаврентьев заявил, что не хотел оскорбить верующих, к тому же релиз клипа давно был назначен именно на эту дату, поэтому перенести его было никак нельзя.
Внимание! Присутствуют откровенные сцены. 18+
Фото: peoples.ru
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