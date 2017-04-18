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Откровенный клип ведущего "Орла и решки" хотят запретить к показу

18 апреля 2017, 10:16

Православные активисты назвали клип пропагандой извращенного секса.

Несколько дней назад состоялся релиз нового клипа Антона Лаврентьева на песню Monami. Видеоролик изобилует откровенными сценами в стиле садомазо, пишет "Российский диалог".

Некоторым пользователям не понравилось, что премьера клипа состоялась на Страстной неделе, поэтому они создали петицию, которая призывает депутатов Госдумы запретить видео к показу.

В частности, автор петиции Александр Гуськов заявил, что видеоролик является оскорбительным по отношению к православным, которые на Страстной неделе особенно строго соблюдают пост. Также он отметил, что клип является пропагандой извращенного секса.

"Насилие, секс и голые тела! И это в общем доступе, где каждый ребенок может увидеть это извращение", - возмущается автор петиции.

В ответ Лаврентьев заявил, что не хотел оскорбить верующих, к тому же релиз клипа давно был назначен именно на эту дату, поэтому перенести его было никак нельзя.

Внимание! Присутствуют откровенные сцены. 18+


Фото: peoples.ru

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