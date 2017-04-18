Граждане Кыргызстана, находящиеся в Казахстане, освобождены от регистрации в течение 30 дней

Граждане Кыргызстана, временно пребывающие на территории Казахстана, освобождены от обязательной регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней, передает Сa-news.org.

Соответствующий закон КР «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики от 11 мая 2012 года, подписанного 17 октября 2016 года в городе Астана» подписал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.