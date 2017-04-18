Геннадий Головкин призвал подписаться на его Youtube-канал

Канал gggboxing был создан в 2012 году

Чемпион по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин призвал фанатов подписаться на его официальный YouTube-канал , сообщает , сообщает Zakon.kz





«Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере», - написал Головкин на странице в instagram.





Subscribe to my YouTube page for an in depth view of my career. Link in bio. Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) Апр 17 2017 в 11:52 PDT





Канал gggboxing был создан в 2012 году, на ресурсе размещено 72 видео. На момент написания материала у страницы имелось 21350 подписчиков и около 5 млн просмотров.



