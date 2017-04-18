Геннадий Головкин призвал подписаться на его Youtube-канал

18 апреля 2017, 10:25

Канал gggboxing был создан в 2012 году

Чемпион по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин призвал фанатов подписаться на его официальный YouTube-канал, сообщает Zakon.kz.

«Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере», - написал Головкин на странице в instagram.

Subscribe to my YouTube page for an in depth view of my career. Link in bio.

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) Апр 17 2017 в 11:52 PDT


Канал gggboxing был создан в 2012 году, на ресурсе размещено 72 видео. На момент написания материала у страницы имелось 21350 подписчиков и около 5 млн просмотров.


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