Геннадий Головкин призвал подписаться на его Youtube-канал
18 апреля 2017, 10:25
Канал gggboxing был создан в 2012 году
Чемпион по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин призвал фанатов подписаться на его официальный YouTube-канал, сообщает Zakon.kz.
«Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере», - написал Головкин на странице в instagram.
Канал gggboxing был создан в 2012 году, на ресурсе размещено 72 видео. На момент написания материала у страницы имелось 21350 подписчиков и около 5 млн просмотров.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com