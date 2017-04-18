Отголоски афганского землетрясения ощутили в Шымкенте
18 апреля 2017, 10:32
Эпицентр землетрясения расположен на расстоянии 530 км от Ташкента в горах Гиндукуш в Афганистане.
Отголоски афганского землетрясения ощутили в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Напомним, сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 апреля 2017 года в 05 час 04 мин 41 сек Алматинского времени (17 апреля 2017 г. в 23 час 04 мин 41 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен на расстоянии 530 км от Ташкента в горах Гиндукуш в Афганистане. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.13° в.д. Глубина 60 км. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как интенсивное.
Фото: КирТАГ
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