На улицы Стамбула вышли тысячи противников изменения Конституции
18 апреля 2017, 10:34
Полиция, как правило, не пресекала протесты, но предостерегала от использования слишком резких лозунгов.
Поздно вечером в понедельник, 17 апреля, на улицы Стамбула вышли тысячи противников поправок к Конституции, расширяющих полномочия президента, передает Лента.ру со ссылкой на Yahoo! News.
По меньшей мере тысяча протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи — на азиатской стороне, в районе Кадикой.
Сторонники позиции «Нет» на прошедшем в воскресенье референдуме по конституционным поправкам возмущены последними изменениями в процедуре голосования.
Протестующие шли к зданию Высшего избирательного совета с лозунгом «Мы плечом к плечу против фашизма», «"Нет" победил». В домах, расположенных вдоль маршрута протестующих, жители выставили из окон кастрюли и сковородки, чтобы продемонстрировать солидарность.
Полиция, как правило, не пресекала протесты, но предостерегала от использования слишком резких лозунгов. В других городах Турции также прошли акции протеста. В Анталье были задержаны 13 человек.
Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,41 процента граждан Турции. В Стамбуле против изменения Конституции высказались 51,35 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
Фото: Depo Photos / Zumapress / Globallookpress.com
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