На улицы Стамбула вышли тысячи противников изменения Конституции

Полиция, как правило, не пресекала протесты, но предостерегала от использования слишком резких лозунгов.

Поздно вечером в понедельник, 17 апреля, на улицы Стамбула вышли тысячи противников поправок к Конституции, расширяющих полномочия президента , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Yahoo! News.





По меньшей мере тысяча протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи — на азиатской стороне, в районе Кадикой.





Сторонники позиции «Нет» на прошедшем в воскресенье референдуме по конституционным поправкам возмущены последними изменениями в процедуре голосования.





Протестующие шли к зданию Высшего избирательного совета с лозунгом «Мы плечом к плечу против фашизма», «"Нет" победил». В домах, расположенных вдоль маршрута протестующих, жители выставили из окон кастрюли и сковородки, чтобы продемонстрировать солидарность.





Полиция, как правило, не пресекала протесты, но предостерегала от использования слишком резких лозунгов. В других городах Турции также прошли акции протеста. В Анталье были задержаны 13 человек.





Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,41 процента граждан Турции. В Стамбуле против изменения Конституции высказались 51,35 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.





Фото: Depo Photos / Zumapress / Globallookpress.com