Новые назначения в правлении Жилстройсбербанка

С сегодняшнего дня вступили в должность новые заместители председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») - Алия Айдарбекова, Жанар Жубаниязова и Мирас Бейсембаев.

Изменения в составе Правления были одобрены Советом директоров банка под председательством главы Совета, Председателя Правления «АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Ерболата Досаева.

Алия Айдарбекова занимала должность Заместителя Председателя правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и на новом посту будет курировать направление по финансам и отчетности. Жанар Жубаниязова ранее работала в должности Управляющего Директора - Директора Департамента малого и среднего бизнеса АО «Евразийский Банк» и назначена ответственной за блок по развитию. Мирас Бейсембаев ранее работал заместителем Председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». В Банке он будет курировать закупки и вопросы правового характера.