Представлен новый руководитель аппарата акима Алматинской области

Сегодня аким области Амандык Баталов представил аппарату нового руководителя аппарата акима области. Им назначен Байжуманов Батыржан Кулаймергенович.

В ходе актива Амандык Баталов поставил перед новым руководителем ряд важных задач, подчеркнув, что на особом контроле должна быть работа по приему граждан и рассмотрению обращений. Постоянное внимание необходимо уделять вопросам исполнительской дисциплины. Также глава региона подчеркнул, что нужно внести предложения по организации информационно-аналитического центра и службы протокола.

В свою очередь Батыржан Байжуманов, поблагодарив за оказанное доверие, отметил, что будет со всей ответственностью исполнять возложенные на него обязанности.

Распоряжением акима Алматинской области Байжуманов Батыржан Кулаймергенович назначен руководителем аппарата акима Алматинской области.

Байжуманов Батыржан Кулаймергенович

Родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет им.Абая по специальностям - ученый агроном, менеджер. В 2008 году прошел обучение по программе «Децентрализация» в Университете Дьюка (США).

Трудовой путь начал в 1999 году, работал в бизнес-структурах г.Алматы. В разные годы работал старшим специалистом, экспертом Канцелярии Премьер-Министра РК, главным, старшим экспертом, консультантом Канцелярии Президента РК, инспектором, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем председателя АО «КазАгроИнновация».

С октября 2015 года - заместитель председателя Правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и 3 медалями.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Дюсембинов Султан Мырзабекович освобожден от должности руководителя аппарата акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.