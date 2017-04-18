В Актобе из зоны подтопления спасено еще 5 человек
18 апреля 2017, 10:45
Людей снимают с крыш домов.
В зоне подтопления в Актюбинской области продолжаются спасательные работы, передает ИА «NewTimes.kz».
Сегодня из дачного массива Нефтяник было эвакуировано пять человек. Люди находились на крышах домов и по лестнице спускались в спасательные надувные лодки спасателей, взяв с собой самые необходимые вещи и домашних животных.
Также людей подбирают на остановках и небольших пристройках.
«Дачный массив Нефтяник. Пять спасенных людей из них две женщины и трое мужчин»,― сообщил представитель КЧС МВД РК.
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