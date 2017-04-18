В Актобе из зоны подтопления спасено еще 5 человек

В зоне подтопления в Актюбинской области продолжаются спасательные работы,

Сегодня из дачного массива Нефтяник было эвакуировано пять человек. Люди находились на крышах домов и по лестнице спускались в спасательные надувные лодки спасателей, взяв с собой самые необходимые вещи и домашних животных.





Также людей подбирают на остановках и небольших пристройках.





«Дачный массив Нефтяник. Пять спасенных людей из них две женщины и трое мужчин»,― сообщил представитель КЧС МВД РК.