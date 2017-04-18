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Усилены спасательные группы в Акмолинской и Костанайской областях

18 апреля 2017, 10:48

В Костанайскую область дополнительно привлечены силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области.

В целях усиления спасательных сил иминимизации ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций весеннего периода в Акмолинскую и Костанайскую область дополнительно переброшены силы и средства спасательных подразделений из других регионов страны, сообщает Zakon.kz.



В Акмолинскую область дополнительно привлечены силы и средства Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центрального и Южного региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов КЧС МВД РК.



В Костанайскую область дополнительно привлечены силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области.



"Всего для ликвидации последствий паводка в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на опасных участках задействованы силы и средства подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии, Министерства обороны в составе 2710 человек, 722 единиц техники, 46 водооткачивающих устройств и 32 плавсредств. Из них в Акмолинской области задействовано 1056 человек и 263 единиц техники, в Актюбинской области – 456 человек, 117 единиц техники, в Карагандинской области – 712 человека, 202 единиц техники, в Костанайской области – 198 человек, 85 единиц техники, в Северо-Казахстанской области – 288 человек, 55 единиц техники", - сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.



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