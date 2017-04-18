В Алматинской области проводят учебную антитеррористическую операцию

В ДВД Алматинской области сообщили о проведении в Талдыкоргане у Дворца школьников учебной антитеррористической операции , передает , передает Zakon.kz





C в 08-30 часов на месте развернут областной оперативный штаб для проведения антитеррористической операции (определены границы, зоны и время начала проведения антитеррористической операции, принято решение о направлениях и пределах использования приданных сил и средств).





В этой связи, сотрудники ДВД просят горожан с пониманием отнестись к проводимой работе к их действиям при проверке документов. Силовики просят оказывать им посильное содействие. Обращать внимание на бесхозные предметы ( сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и т.п.), особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте.





Не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов.





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