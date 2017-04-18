ЕЭК и Всеобщая конфедерация профсоюзов развивают взаимодействие в сфере защиты прав и интересов трудящихся ЕАЭС

«Взаимодействие Комиссии со Всеобщей конфедерацией профсоюзов нацелено на повышение эффективности реализации ЕЭК задач в социально-трудовой сфере», - отметил в своем выступлении руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Аскар Кишкембаев. Об этом он заявил на торжественном заседании Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), посвященном 25-летию образования организации. В мероприятии также приняла участие директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева.

По словам Аскара Кишкембаева, ЕЭК рассматривает сферу обеспечения социальных и трудовых прав трудящихся как приоритетную задачу евразийской интеграции. В случае успешности ее решения граждане государств-членов смогут реально оценить преимущества интеграции.

ЕЭК активно сотрудничает с ВКП с 2013 года, когда был заключен Меморандум о сотрудничестве. Одной из важнейших тем для диалога сегодня является работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза. Основной целью документа является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства - вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами-участницами.

В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств-членов, законно находящихся и работающих в других странах Союза, обеспечиваются не в полном объеме. После вступления договора в силу граждане государств-членов получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах Союза. Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы.

Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов является важным социальным вопросом. Принятие Договора о пенсионном обеспечении устранит препятствие на пути создания единого рынка труда ЕАЭС, способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран Союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции на евразийском пространстве.