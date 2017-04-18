В Атырау спецслужбы арестовали членов международной ОПГ
Группа граждан Казахстана и России подозревается в хищении нефти с месторождений региона.
По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, местным департаментом КНБ задержаны 14 граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, которые на протяжении длительного времени занимались хищением нефти с месторождений региона.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 14-15 апреля, при попытке вывоза более ста тонн краденой нефти через государственную границу по фиктивным документам задержано 6 грузовых автомашин», - отмечено в пресс-релизе.
По указанным фактам областным ДКНБ начато досудебное расследование по статьям «Кража», «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», а также «Создание и руководство транснациональной преступной организацией, а равно участие в ней» Уголовного кодекса РК.
Лев Гузиков
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