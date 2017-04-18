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Новости за сегодня

В Атырау спецслужбы арестовали членов международной ОПГ

 

Группа граждан Казахстана и России подозревается в хищении нефти с месторождений региона.

По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, местным департаментом КНБ задержаны 14 граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, которые на протяжении длительного времени занимались хищением нефти с месторождений региона.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 14-15 апреля, при попытке вывоза более ста тонн краденой нефти через государственную границу по фиктивным документам задержано 6 грузовых автомашин», - отмечено в пресс-релизе.

По указанным фактам областным ДКНБ начато досудебное расследование по статьям «Кража», «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», а также «Создание и руководство транснациональной преступной организацией, а равно участие в ней» Уголовного кодекса РК.

 

Лев Гузиков

18 апреля 2017, 10:51
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»

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