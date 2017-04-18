В Алматы с 18 апреля на нескольких улицах ограничат подачу горячей воды

Это связано с плановыми ремонтными работами.

В Алматы с 18 апреля по 18 мая 2017 года будет ограничена подача горячего водоснабжения на объекты на нескольких улицах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Алматытеплокоммунэнерго».





Так, с 8.00 18 апреля до 17.00 18 мая горячая вода будет отключена в границах улиц: Спасская – Урицкого – Клары Цеткин.

С 8.00 17 апреля до 8.00 24 апреля в границах улиц: Закарпатская – Огарёва – Майлина.

С 8.00 24 апреля до 17.00 28 апреля в границе улицы Шемякина.





« Временное ограничение горячего водоснабжения связанно с плановыми ремонтными работами на котельных «Спасская 63», «Аэропорт», «Школа 103». Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам ! « - говорится в сообщении.



