Магистр экономики назначен заместителем акима района Атырауской области

Сегодня аким Махамбетского района Алимухаммед Қуттумуратулы представил аппарату акимата своего нового заместителя.

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что один из известных среди атырауской молодежи общественных деятелей, председатель общественного объединения «Независимое поколение Казахстана» Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Махамбетского района Атырауской области. Редакция ATPress.kz связалась по телефону с самим Улугбеком:

- Да, действительно, сегодня утром акимом района Алимухаммедом Қуттумуратулы я был представлен аппарату райакимата, и уже приступил к работе в новой должности. Буду курировать социальный блок: медицину, образование, культуру и спорт, - сообщил нам Улугбек Тналиев.

И в социальных сетях теперь уже бывшие коллеги У.Тналиева по общественной работе поздравляют его с новым этапом в жизни и желают ему успехов на новом месте. При этом уточняют, что Улугбек Серикович Тналиев - обладатель степени магистра технических наук и магистра экономики и бизнеса, а трудовую деятельность начинал в 2005 году волонтером в общественных организациях города Атырау. В 2006 году в должности председателя возглавил молодежную общественную организацию «Независимое поколение Казахстана», параллельно обучаясь в вузе, окончил Атырауский институт нефти и газа.

«С 2014 года Улугбек Тналиев - член общественного совета по противодействию коррупции при Атырауском филиале партии «Нур Отан»; является членом консультативно-совещательного совета по делам молодежи при акиме Атырауской области, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», - пишут его бывшие коллеги.

Отмечается, что ОО «НПК» под руководством Улугбека Тналиева реализовало более 30 аналитических и социальных проектов по различным направлениям, таким как: анализ и мониторинг реализации молодежной политики в РК, повышение потенциала социально уязвимых детей, повышение эффективности высшего образования, лидерство, профориентация и повышение педагогического мастерства.

Еламан Жусанов