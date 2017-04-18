Казахстан вошёл в пятерку самых популярных стран гастрономического туризма у россиян

По данным специалистов, гастрономический недельный тур в Казахстан обойдется $900.

Популярные направления гастрономического туризма в странах СНГ и ближнего зарубежья определили специалисты аналитического агентства ТурСтат . В топ-5 популярных для гастрономического туризма у россиян вошли: Грузия - 1 место, Азербайджан - 2 место, Армения - 3 место, Казахстан - 4 место и Узбекистан - 5 место, передает Zakon.kz





Как отметили специалисты компании, с амые популярные гастрономические туры в страны СНГ и ближнего зарубежья это поездки на одну неделю.





Например, гастрономический тур на 7 дней в Азербайджан или Грузию с авиабилетами обойдется в среднем в $800 , в Казахстан и Армению — $900, а в Узбекистан — $1000.





Отметим, что гастрономический туризм - это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом или страной через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.





Фото: Yvision







