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Казахстан вошёл в пятерку самых популярных стран гастрономического туризма у россиян

18 апреля 2017, 11:03

По данным специалистов, гастрономический недельный тур в Казахстан обойдется $900.

Популярные направления гастрономического туризма в странах СНГ и ближнего зарубежья определили специалисты аналитического агентства ТурСтат. В топ-5 популярных для гастрономического туризма у россиян вошли: Грузия - 1 место, Азербайджан - 2 место, Армения - 3 место, Казахстан - 4 место и Узбекистан - 5 место, передает Zakon.kz

Как отметили специалисты компании, самые популярные гастрономические туры в страны СНГ и ближнего зарубежья это поездки на одну неделю.

Например, гастрономический тур на 7 дней в Азербайджан или Грузию с авиабилетами обойдется в среднем в $800, в Казахстан и Армению — $900, а в Узбекистан — $1000.

Отметим, что гастрономический туризм - это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом или страной через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.

Фото: Yvision



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