Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения

Нападающий рухнул на газон, даже не соприкоснувшись с защитником бело-зеленых Эриком Святченко.

Голландский форвард шотландского клуба "Росс Каунти" Алекс Шалк продемонстрировал откровенную симуляцию в матче 33-го тура чемпионата Шотландии против "Селтика", сообщает сообщает Zakon.kz





Схалк заработал пенальти на 90-й минуте матча с «Селтиком». Нападающий рухнул на газон, даже не соприкоснувшись с защитником бело-зеленых Эриком Святченко.



