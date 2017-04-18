Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения
18 апреля 2017, 11:05
Нападающий рухнул на газон, даже не соприкоснувшись с защитником бело-зеленых Эриком Святченко.
Голландский форвард шотландского клуба "Росс Каунти" Алекс Шалк продемонстрировал откровенную симуляцию в матче 33-го тура чемпионата Шотландии против "Селтика", сообщает Zakon.kz.
Схалк заработал пенальти на 90-й минуте матча с «Селтиком». Нападающий рухнул на газон, даже не соприкоснувшись с защитником бело-зеленых Эриком Святченко.
Арбитр матча Дон Робертсон купился на симуляцию, назначил пенальти, который был успешно реализован. Как итог - "Росс Каунти" удалось свести матч вничью (2:2).
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