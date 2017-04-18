Д. Акишев рассказал о ситуации на денежном рынке Казахстана
18 апреля 2017, 11:15
В марте инфляция составила 0,5%, что соответствует 7,7% в годовом выражении.
Базовая ставка стала основным индикатором стоимости денег в Республике Казахстан, а стабилизация инфляции позволила Национальному Банку с 21 февраля снизить базовую ставку с 12% до 11%. Об этом сообщил сегодня председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Д. Акишев также отметил, что снижается доходность по инструментам изъятия ликвидности Национального Банка, в частности по краткосрочным нотам. «Доходность последнего аукциона по размещению нот сроком обращения 7 дней составила 10,45%, годичные ноты размещаются под 9,65%. Таким образом, ноты уже не приносят высокую доходность для банков, что создает условия для кредитования экономики», – констатировал глава финансового регулятора.
Он привел данные Нацбанка, согласно которым на конец марта объем нот в обращении достиг 3,2 трлн. тенге. «На долю нерезидентов, оценочно, приходится 6% от общего объема нот в обращении или 190 млрд. тенге. Практически вся изымаемая ликвидность формируется в Казахстане, что свидетельствует о правильности проводимой денежно-кредитной политики», – подчеркнул Д. Акишев.
Также, по его словам, краткосрочный экономический индикатор составил 4,8%, мировые цены на нефть стабилизировались на уровне выше 50 долл. США за баррель.
«Положительное влияние отмечается со стороны стран-торговых партнеров – России, Китая. Российская экономика показывает положительный рост, одновременно снижается инфляция. Экономика Китая продолжает показывать устойчивое развитие, поддерживаемое инвестициями в инфраструктуру и кредитованием жилищного строительства», – отметил Д. Акишев.
Глава финрегулятора проинформировал, что «в марте инфляция составила 0,5%, что соответствует 7,7% в годовом выражении». Таким образом, по его словам, инфляция продолжает находиться в пределах целевого коридора Национального Банка.
«По нашим оценкам, при отсутствии неблагоприятных шоков инфляция будет устойчиво находиться в границах целевого ориентира 6-8% в течение всего 2017 года, – отметил Д. Акишев. – Инфляционные ожидания населения стабилизируются. В марте 2017 года количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,1%».
Между тем, по его данным, за январь-февраль 2017 года депозиты в тенге выросли на 0,3%, в иностранной валюте – снизились на 11,5%.
«В результате уровень долларизации депозитов снизился с 54,6% в декабре 2016 года до 51,5% в феврале 2017 года. В структуре вкладов юридических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 45,8% феврале 2017 года, доля валютных вкладов физических лиц снизилась до 58,8%», - отметил он.
Ставки по депозитам, по словам Д. Акишева, полностью определяются участниками рынка. «Национальный Банк не осуществляет их регулирование, обозначая лишь максимальное значение (14%). В феврале текущего года ставки по срочным депозитам в тенге для физических лиц составили 12,1%, для юридических лиц – 10,2%», - констатировал глава финансового регулятора.
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