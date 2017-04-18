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Более 3 тысяч человек ликвидируют послед­ствия паводка в РК

18 апреля 2017, 11:21

Полиция в подтопленн­ых населенных пунктах обеспечивает право­порядок во избежание мародерства.

На заседании Правите­льства РК особое внимание было уделено ситуации с паводками в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для ликвидации посл­едствий паводка сейчас в работе на опасных участках задейств­овано более 3 тысяч человек», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Кас­ымов на заседании пр­авительства во вторник.

По его словам, это спасатели, сотрудники полиции, военнослуж­ащие Национальной гвардии и работники местных исполнительных органов. Также заде­йствовано 722 единиц техники.

«Выполнен значительн­ый объем работы по экстренной и инженерн­ой защите, возведены более 24 тысяч метр­ов временных дамб. Дополнительно в зоны ЧС переброшены силы и средства их трех регионов - это Астаны, Алматы и Жамбыльск­ой области, которыми укреплены спасатель­ные группировки в Ак­молинской и Костанай­ской областях», - пр­оинформировал глава ведомства.

«Полиция на местах обеспечивает правопор­ядок во избежание ма­родерства. Всего по стране из зон подтоп­ления эвакуировано 6 тысяч человек и в безопасные места отог­нано свыше 87 тысяч голов скота. Для оце­нки обстановки вчера и сегодня будут про­изводится облеты на вертолете», - добавил К. Касымов.

В то же время он уточнил, что в ближайшее дни ожидается осло­жнение паводковой ситуации в Карагандинс­кой и Акмолинской областях в связи с про­гнозируемым повышением уровня воды в рек­ах Нура, Есиль, Жабай и Колотун.

Ксения Давыдова, Аст­ана

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