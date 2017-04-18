Более 3 тысяч человек ликвидируют последствия паводка в РК
18 апреля 2017, 11:21
Полиция в подтопленных населенных пунктах обеспечивает правопорядок во избежание мародерства.
На заседании Правительства РК особое внимание было уделено ситуации с паводками в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
«Для ликвидации последствий паводка сейчас в работе на опасных участках задействовано более 3 тысяч человек», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании правительства во вторник.
По его словам, это спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и работники местных исполнительных органов. Также задействовано 722 единиц техники.
«Выполнен значительный объем работы по экстренной и инженерной защите, возведены более 24 тысяч метров временных дамб. Дополнительно в зоны ЧС переброшены силы и средства их трех регионов - это Астаны, Алматы и Жамбыльской области, которыми укреплены спасательные группировки в Акмолинской и Костанайской областях», - проинформировал глава ведомства.
«Полиция на местах обеспечивает правопорядок во избежание мародерства. Всего по стране из зон подтопления эвакуировано 6 тысяч человек и в безопасные места отогнано свыше 87 тысяч голов скота. Для оценки обстановки вчера и сегодня будут производится облеты на вертолете», - добавил К. Касымов.
В то же время он уточнил, что в ближайшее дни ожидается осложнение паводковой ситуации в Карагандинской и Акмолинской областях в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колотун.
Ксения Давыдова, Астана
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