В Китае количество автомобилей достигло 200 миллионов единиц

В первом квартале 2017 года было зарегистрировано 8,2 миллиона новых моторных транспортных средств.

Общее количество зарегистрированных автомобилей в Китае достигло 200 миллионов единиц, говорится в сообщении министерства общественной безопасности КНР , передает , передает РИА Новости





При этом, согласно данным ведомства, общее количество моторных транспортных средств в стране достигло 300 миллионов единиц. В первом квартале 2017 года было зарегистрировано 8,2 миллиона новых моторных транспортных средств.





Кроме этого, общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигло 364 миллионов человек. Из них водители автомобилей составляют 320 миллионов человек. В первом квартале прирост показателя составил 7,4 миллиона человек.





По итогам 2015 года общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигало в Китае 279 миллионов человек. Из них число владельцев автомобилей составляло 172 миллиона человек.



