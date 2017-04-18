Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что именно в таких сложных ситуациях играют первостепенное значение такие качества нашего народа, как милосердие, взаимовыручка и сострадание.

Мухтар Кул-Мухаммед поручил однопартийцам помочь пострадавшим от стихии. Такое поручение он дал сегодня на расширенном совещании с руководителями департаментов и областных филиалов партии "Нұр Отан", передает zakon.kz





Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что именно в таких сложных ситуациях играют первостепенное значение такие качества нашего народа, как милосердие, взаимовыручка и сострадание. Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" выразил уверенность, что казахстанцы не останутся равнодушными к беде сограждан.





"Со своей стороны партия "Нұр Отан" должна показать пример другим. Я поручаю всем филиалам партии подключиться к этой работе. Нуждаются в поддержке жители сразу нескольких регионов. Помощь необходимо оказать с максимальной оперативностью и эффективностью", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.



