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Парень-инвалид утонул в колодце в Акмолинской области

18 апреля 2017, 11:30

Полиция сообщила, что страдающий детским церебральным параличом парень, 1995 года рождения, упал по неосторожности в колодец во дворе своего дома.

Несчастный случай произошел в Акмолинской области: инвалид упал в открытый колодец и утонул, сообщили в департаменте внутренних дел.

Спасатели обнаружили тело в колодце в понедельник, 17 апреля, в Шортандинском районе.

Полиция сообщила, что страдающий детским церебральным параличом парень, 1995 года рождения, упал по неосторожности в колодец во дворе своего дома.

Тело извлекли на поверхность, и отправили в морг для проведения экспертизы.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: РИА Новости



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