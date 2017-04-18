Парень-инвалид утонул в колодце в Акмолинской области
18 апреля 2017, 11:30
Полиция сообщила, что страдающий детским церебральным параличом парень, 1995 года рождения, упал по неосторожности в колодец во дворе своего дома.
Несчастный случай произошел в Акмолинской области: инвалид упал в открытый колодец и утонул, сообщили в департаменте внутренних дел.
Спасатели обнаружили тело в колодце в понедельник, 17 апреля, в Шортандинском районе.
Полиция сообщила, что страдающий детским церебральным параличом парень, 1995 года рождения, упал по неосторожности в колодец во дворе своего дома.
Тело извлекли на поверхность, и отправили в морг для проведения экспертизы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: РИА Новости
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