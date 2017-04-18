Парень-инвалид утонул в колодце в Акмолинской области

Несчастный случай произошел в Акмолинской области: инвалид упал в открытый колодец и утонул, сообщили в департаменте внутренних дел.

Спасатели обнаружили тело в колодце в понедельник, 17 апреля, в Шортандинском районе.





Полиция сообщила, что страдающий детским церебральным параличом парень, 1995 года рождения, упал по неосторожности в колодец во дворе своего дома.





Тело извлекли на поверхность, и отправили в морг для проведения экспертизы.



