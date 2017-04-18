С начала года на конец марта тенге укрепился на 5,9%

Внутренний валютный рынок остается стабильным. Об этом сообщил сегодня председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на заседании Правительства с докладом «Об итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета Республики Казахстан за 1 квартал 2017 года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«На конец марта биржевой курс тенге составил 313,73 тенге за доллар США, укрепившись с начала года на 5,9%», - сообщил глава финансового регулятора.

Д. Акишев также отметил, что Национальный Банк постоянно осуществляет мониторинг конкурентоспособности экономики, основным показателем которой является реальный эффективный обменный курс. «В феврале 2017 года уровень реального эффективного обменного курса тенге по отношению к валютам стран торговых партнеров был на 17,8% ниже базового периода, по отношению к валютам стран СНГ - ниже на 11,6%, к валютам остальных стран - ниже на 20,1%. Конкурентоспособность отечественных производителей сохраняется как по отношению к странам ближнего зарубежья, так и к остальным странам», - подчеркнул он.