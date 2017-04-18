Более 100 км трассы Семей-Курчатов закрыли из-за размыва
18 апреля 2017, 11:36
Участок трассы закрыт из-за разрушения тюбинговой трубы и размыва земляного полотна, в связи с чем существует угроза дорожному движению.
Участок трассы Семей - Курчатов с 4 по 130 км закрыли из-за аварийного состояния дороги, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию департамента по ЧС.
По официальной информации, участок трассы закрыт из-за разрушения тюбинговой трубы и размыва земляного полотна, в связи с чем существует угроза дорожному движению.
Как уже сообщалось, в регионе пока паводковая ситуация остается под контролем. Накануне на совещании в областном акимате руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров сообщил, что в эти дни основная масса льда, сковавшего поверхность Иртыша, ушла по реке за пределы Восточного Казахстана. В Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона. Утвержден график и объем попусков воды на водохранилищах региона.
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