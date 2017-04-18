Более 100 км трассы Семей-Курчатов закрыли из-за размыва

По официальной информации, участок трассы закрыт из-за разрушения тюбинговой трубы и размыва земляного полотна, в связи с чем существует угроза дорожному движению.

Как уже сообщалось, в регионе пока паводковая ситуация остается под контролем. Накануне на совещании в областном акимате руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров сообщил, что в эти дни основная масса льда, сковавшего поверхность Иртыша, ушла по реке за пределы Восточного Казахстана. В Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона. Утвержден график и объем попусков воды на водохранилищах региона.



