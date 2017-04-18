Стали известны подробности спасения восьмерых рыбаков в Экибастузе
18 апреля 2017, 11:43
Спасатели, рискуя жизнями, сумели вовремя снять с разрушающихся льдин восьмерых рыбаков близ Экибастуза.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области рассказали подробности спасения восьмерых рыбаков на технологическом водоеме ГРЭС-2 в Экибастузе.
Как сообщалось ранее, в воскресенье утром на технологическом водоеме Экибастузской ГРЭС на оторвавшейся льдине оказались восемь рыбаков. Льдину оторвало от берега сильным ветром, и рыбаков унесло к центру озера.
На место происшествия срочно выехали две группы спасателей — три сотрудника пожарной части №13 из поселка Солнечный и пять сотрудников оперативно-спасательного отряда города Экибастуза.
Когда они прибыли на место, то увидели, что один из рыбаков из-за разрушения льдины отделился от остальной группы.
Сильный ветер и метровая волна на водоеме, а также отсутствие прямого выхода с берега на воду осложняли помощь попавшим в беду людям. Спасателям для спуска моторной лодки на воду пришлось перенести ее по разрушающемуся прибрежному льду.
Лодка с тремя спасателями Б. Кабидолдиным, М. Оспановым и Б. Жандарбековым вначале направилась к рыбаку, льдина которого на момент прибытия спасателей окончательно разрушилась. Промокшего мужчину подняли на борт лодки, доставили на берег и передали прибывшим медикам. После чего спасатели взяли курс на льдину, на которой находились остальные семеро любителей рыбалки. Все восемь рыбаков, возраст которых варьируется от 39 до 60 лет, были благополучно спасены. По данным спасателей, операция завершилась в 12.25.
Также спасатели сообщили, что в тот же день в Павлодаре в районе второй городской больницы на реке Иртыш с дрейфующей льдины сняли 15-летнего подростка, который специально взобрался на нее в поисках острых ощущений.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ДЧС Павлодарской области
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