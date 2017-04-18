Стали известны подробности спасения восьмерых рыбаков в Экибастузе

Сильный ветер и метровая волна на водоеме, а также отсутствие прямого выхода с берега на воду осложняли помощь попавшим в беду людям. Спасателям для спуска моторной лодки на воду пришлось перенести ее по разрушающемуся прибрежному льду.

Лодка с тремя спасателями Б. Кабидолдиным, М. Оспановым и Б. Жандарбековым вначале направилась к рыбаку, льдина которого на момент прибытия спасателей окончательно разрушилась. Промокшего мужчину подняли на борт лодки, доставили на берег и передали прибывшим медикам. После чего спасатели взяли курс на льдину, на которой находились остальные семеро любителей рыбалки. Все восемь рыбаков, возраст которых варьируется от 39 до 60 лет, были благополучно спасены. По данным спасателей, операция завершилась в 12.25.



