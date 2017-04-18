Аким Актюбинской области прервал краткосрочный отпуск из-за ситуации, сложившейся в регионе

Акимом г. Актобе создана комиссия по обследованию подтопленных территорий садовых массивов, которая после спада паводковой воды проведет работу по определению нанесенного ущерба и выработке мер по устранению последствий паводка.

Сегодня Бердыбек Сапарбаев ознакомится с текущей обстановкой в пос. Махамбетовка, Кирпичный, садоводческих коллективах, осмотрит русла рек Илек, Сазда, передает пресс-служба акима области.





Также глава региона посетит пункты временного размещения эвакуированных в школе №40 и Каргалинской средней школе, где находится основная часть пострадавших. Во второй половине дня аким области осмотрит Каргалинское, Саздинское, Актюбинское водохранилища.





Напомним, распоряжением акима г. Актобе Ильяса Испанова объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.





В регионе затоплено 597 домов и дворов, построенных в поймах рек и водоохранной зоне, эвакуировано 1510 и спасено 69 человек. Из мест подтопления людей размещают в подготовленных местах временной эвакуации граждан, где имеются кровати, постельное белье, горячее питание. В 7 пунктах для временного размещения людей на базе средних школ размещены 832 человека, в том числе 325 детей.





Акимом г. Актобе создана комиссия по обследованию подтопленных территорий садовых массивов, которая после спада паводковой воды проведет работу по определению нанесенного ущерба и выработке мер по устранению последствий паводка.



