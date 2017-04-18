Разрушенная в Атбасаре дамба была построена за 200 млн тенге в прошлом году

Между тем аким Акмолинской области Малик Мурзалин уточнил, что проект плотины был разработан кокшетауской компанией, а строительные работы были осуществлены подрядной организацией Астаны.

Между тем аким Акмолинской области Малик Мурзалин уточнил, что проект плотины был разработан кокшетауской компанией, а строительные работы были осуществлены подрядной организацией Астаны.

«200 млн тенге было выделено местными исполнительными органами. Мы возбудили дело, у подрядчика все будем проверять, расследовать. Проведем экспертизу по готовности этой дамбы», - сообщил в свою очередь Касымов.

«200 млн тенге было выделено местными исполнительными органами. Мы возбудили дело, у подрядчика все будем проверять, расследовать. Проведем экспертизу по готовности этой дамбы», - сообщил в свою очередь Касымов.

«Утром наблюдается спад воды на 40 сантиметров. Самый критический уровень был 6 метров 10 сантиметров, утром уже - 5 метров 70 сантиметров. В настоящее время по факту халатности, допущенной при строительстве плотины, возбуждено уголовное дело, проводится расследование», - проинформировал министр.

Министр назвал ситуацию в Атбасаре, «крайне сложной». Он напомнил, что в результате резкого подъема воды в реке Жабай произошло разрушение построенной в прошлом году защитной дамбы. Затоплено 269 жилых домов, под угрозой подтопления находятся более 130 домов.

По его словам, всего в Акмолинской области в 12 районах произошло 35 переливов дорог, подтоплены 37 населенных пунктов. В зону подтопления попали 893 дома. Заблаговременно эвакуировано 2 400 жителей. В безопасные места отогнано 2 200 животных. По состоянию на сегодняшний день вода откачана из 318 домов, 307 эвакуированных вернулись в свои дома. В пунктах эвакуации и у родственников остаются 1 619 человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 1055 человек.