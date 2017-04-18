Разрушенная в Атбасаре дамба была построена за 200 млн тенге в прошлом году
18 апреля 2017, 11:48
Проект плотины был разработан кокшетауской компанией, а строительные работы были осуществлены подрядной организацией Астаны.
Разрушенная в Атбасаре защитная дамба, была построена за 200 млн тенге в прошлом году. Об этом сегодня на заседании Правительства проинформировал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает МИА "Казинформ".
Министр назвал ситуацию в Атбасаре, «крайне сложной». Он напомнил, что в результате резкого подъема воды в реке Жабай произошло разрушение построенной в прошлом году защитной дамбы. Затоплено 269 жилых домов, под угрозой подтопления находятся более 130 домов.
«Утром наблюдается спад воды на 40 сантиметров. Самый критический уровень был 6 метров 10 сантиметров, утром уже - 5 метров 70 сантиметров. В настоящее время по факту халатности, допущенной при строительстве плотины, возбуждено уголовное дело, проводится расследование», - проинформировал министр.
Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев потребовал озвучить сумму средств, выделенных на строительство разрушенной дамбы и назвать подрядчика.
«200 млн тенге было выделено местными исполнительными органами. Мы возбудили дело, у подрядчика все будем проверять, расследовать. Проведем экспертизу по готовности этой дамбы», - сообщил в свою очередь Касымов.
Между тем аким Акмолинской области Малик Мурзалин уточнил, что проект плотины был разработан кокшетауской компанией, а строительные работы были осуществлены подрядной организацией Астаны.
По его словам, всего в Акмолинской области в 12 районах произошло 35 переливов дорог, подтоплены 37 населенных пунктов. В зону подтопления попали 893 дома. Заблаговременно эвакуировано 2 400 жителей. В безопасные места отогнано 2 200 животных. По состоянию на сегодняшний день вода откачана из 318 домов, 307 эвакуированных вернулись в свои дома. В пунктах эвакуации и у родственников остаются 1 619 человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 1055 человек.
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