В Мьянме на Водяном фестивале погибли 285 человек
18 апреля 2017, 12:00
Тинджан знаменует наступление Нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня.
В ходе различных ЧП, которые произошли в Мьянме во время празднования Водяного фестиваля Тинджан, по всей стране погибли не менее 285 человек, сообщает Лайф.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.
Тинджан, как правило, приходится на середину апреля — он отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.
Тинджан знаменует наступление Нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня. За это время на территории страны было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854433-0ca700c6494502194ee5fe337cbecd26
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...