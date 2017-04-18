В Мьянме на Водяном фестивале погибли 285 человек

Тинджан знаменует наступление Нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня.

В ходе различных ЧП, которые произошли в Мьянме во время празднования Водяного фестиваля Тинджан, по всей стране погибли не менее 285 человек , сообщает , сообщает Лайф.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.





Тинджан, как правило, приходится на середину апреля — он отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.





Тинджан знаменует наступление Нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня. За это время на территории страны было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.



