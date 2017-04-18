Как проводят противопаводковые мероприятия в Костанайской области

По информации оперативного штаба Костанайской области в трех населенных пунктах Карасуского района: с. Зеленовка п. Октябрьский и п. Железнодорожный, в результате работ по отводу и откачке талых вод устранены подтопления в 12 жилых домах и 17 дворов, люди возвращены по месту жительства. В п. Карамырза Карасуского района остаются подтопленными 7 дворов и 7 домов. Вода в домах 10 см. Прорыты 3 отводных канала общей протяженностью 45 м. Организовано дежурство силами местных исполнительных органов , сообщает ДЧС Костанайской области.





В п. Жамбыл Карасуского района в зоне подтопления находятся 10 домов и 10 дворовых территорий. Вода в домах на уровне 10-15 см. Произведена эвакуация 37 человек, из них 12 детей по родственникам. Отогнаны в безопасные места 25 голов КРС и 54 головы МРС. На месте работают подразделения ДЧС и местных исполнительных органов. Производиться прорыв канав для отвода талых вод и откачка воды.





В Аулиекольском районе п. Коктал подтоплено 5 домов и 5 дворовых территорий. 42 человека расселены по родственникам, 55 голов КРС и 81 головы МРС. На месте работает группировка сил и средств в количестве 8 ед. техники и 25 человек из числа сотрудников Северного РАОСО и местных исполнительных органов.























