В Карагандинской области продолжаются противопаводковые мероприятия

В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из зон подтопления эвакуировано 1906 человек.

В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области продолжаются противопаводковые и аварийно-спасательные работы. В зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Абайского, Шетского и Нуринского районов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областной противопаводковый штаб Карагандинской области.





Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, местной полицейской службы, войсками Национальной гвардии РК, автодорожными и железнодорожными организациями оперативно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления.





В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из зон подтопления эвакуировано 1906 человек, отогнано в безопасные места 5468 голов крупного и мелкого рогатого скота.









Всего в паводковый период для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено 17,415 км защитных дамб (насыпей), уложено 35100 единиц мешкотары, откачено более 1264,5 куб.м. воды.









Всего по области в данных мероприятиях было задействовано порядка 2503 человек личного состава, 746 единиц техники, 7 водооткачивающих устройств и 29 плавсредств.





В зонах подтопления проводится весь комплекс необходимых работ, в том числе с привлечением железнодорожных составов, как для эвакуации населения, так и в целях перевозки населения в условиях ограничения автотранспортного движения.









Заблаговременная переброска сил и средств гражданской защиты в зоны затопления позволила избежать жертв среди населения.





17 апреля в селе Тассуат Нуринского района в связи с подъемом уровня воды в реке Нура произошло подтопление 10 домов. В целях защиты населения заблаговременно произведена эвакуация 56 человек по родственникам. В работах задействовано 69 человек и 36 единиц техники.





В связи со спадом уровня воды ранее эвакуированное население с. Актобе в количестве 62 человек и с Андрейниковка в количестве 10 человек вернулось в свои дома.





За прошедшие сутки уложено 6880 шт. мешкотар, укреплено 3050 м защитных валов в с. Новостройка, Интымак, Самарка, Нураталды, Тассуат.





В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 712 чел. и 202 ед.техники, в том числе от местных исполнительных





органов и организаций 332 чел, 120 ед. техники, ДЧС 215 чел, 37 ед.техники, войсковой части 52859 Национальной Гвардии РК 55 чел, 8 ед. техники, местной полицейской службы 110 чел, 37 ед.техники.





По состоянию на 18 апреля уменьшен сброс воды из Самаркандского водохранилища до 800 куб. м./сек, из Интумакского водохранилища сброс осуществляется в обьеме 1450 куб.м./сек.





Паводковая ситуация находится на контроле.





Департамент по ЧС Карагандинской области просит население соблюдать правила безопасности, в частности, воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ; не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами; не подходить близко к рекам, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей водой; не проходить и не переезжать через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая; запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов; рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки до полного спада воды.