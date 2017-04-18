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В Алматинской области погибла работница астрономической обсерватории

18 апреля 2017, 12:17

В Тургеньском ущелье на 22 км автодороги с.Турген-Батан самопроизвольно сошла лавина.

16 апреля в Енбекшиказахском районе Алматинской области из-за повышения температуры в Тургеньском ущелье на 22 км автодороги с.Турген-Батан самопроизвольно сошла лавина. Стало известно, что в месте схода лавины оказались люди. На одном из поворотов в месте схода лавины вездеход перевернулся, в результате погибла работница астрономической обсерватории, передает BNews.kz.

К месту схода лавины на автотехнике направились 10 спасателей и служебная собака.

В ходе уточнения информации было установлено, что три работника астрономической обсерватории Ассы-Тургень спускались по дороге на гусеничном вездеходе. Спасатели РОСО, преодолев 2 сошедшие лавины, смогли добраться до погибшей. После осмотра места чрезвычайного происшествия сотрудниками полиции отряд приступил к транспортировке, сообщает главный спасатель-психолог РОСО КЧС МВД РК Вероника Черненко.

Фото: trasyy

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