В Алматинской области погибла работница астрономической обсерватории
18 апреля 2017, 12:17
В Тургеньском ущелье на 22 км автодороги с.Турген-Батан самопроизвольно сошла лавина.
16 апреля в Енбекшиказахском районе Алматинской области из-за повышения температуры в Тургеньском ущелье на 22 км автодороги с.Турген-Батан самопроизвольно сошла лавина. Стало известно, что в месте схода лавины оказались люди. На одном из поворотов в месте схода лавины вездеход перевернулся, в результате погибла работница астрономической обсерватории, передает BNews.kz.
К месту схода лавины на автотехнике направились 10 спасателей и служебная собака.
В ходе уточнения информации было установлено, что три работника астрономической обсерватории Ассы-Тургень спускались по дороге на гусеничном вездеходе. Спасатели РОСО, преодолев 2 сошедшие лавины, смогли добраться до погибшей. После осмотра места чрезвычайного происшествия сотрудниками полиции отряд приступил к транспортировке, сообщает главный спасатель-психолог РОСО КЧС МВД РК Вероника Черненко.
Фото: trasyy
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