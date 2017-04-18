Преимущества медиации, как способа разрешения спора

Абдугалиев Д.А.

Председатель Есильского районного суда города Астаны

Медиация - это альтернативный метод разрешения споров, в котором третья нейтральная сторона - медиатор, оказывает содействие сторонам, вовлеченным в спор в поиске взаимоудовлетворяющего, жизнеспособного решения, отражающего их интересы.

Если говорить о самом правовом понятии медиации, то исходя из положений Закона о медиации, медиация это - процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон.

Целями медиации являются: 1) достижение варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации; 2) снижение уровня конфликтности сторон.

Говоря же о популярности медиации в Казахстане, то в целом само понятие медиации, принятие закона о медиации имело место 28 января 2011 года. С этого периода начинается весь процесс реализации процедуры медиации, происходит формирование и становление института медиаторов, ассоциаций медиаторов, процесс их обучения и методик ведения медиации. В странах же англо-саксонского права - США, Австралии, Великобритании, медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине 20 столетия, затем уже она постепенно стала распространятся и в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, предпринимались при разрешении споров в сфере семейных отношений. Впоследствии, медиация получила признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных конфликтов и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. Медиация - это наиболее гибкий и демократичный способ разрешения споров, основанный на добровольном участии сторон, создающий в то же время сторонам условия для контроля не только за процессом выработки решения, но что самое главное, за качеством этого решения, гарантируя им полную конфиденциальность, обеспечивая сохранность репутации и возможность конструктивного партнерства в будущем. Она позволяет найти решения, в которых нет побежденных и проигравших. Медиация стремится к консенсусным решениям, максимально отражающим интересы и потребности всех сторон участвующих в споре, что создает возможность выигрыша для всех. Медиация отличается от всех альтернативных методов разрешения споров, к которым относится и третейский суд. Ведь третейский суд это все равно суд, процедура, результатом которой является вынесение авторитарного решения. Третейский суд предполагает вынесение решения, уполномоченным третьим лицом. Медиатор же не только не выносит решение по спору, он обязан избегать даже предложения вариантов разрешения спора. При Третейском разбирательстве все равно ответственность за качественное содержание решения по спору несет Третейский судья. В медиации же вся ответственность и полнота влияния на качество вырабатываемого решения по спору остается у сторон. Что позволяет им максимально позаботиться о своих интересах и учесть их при заключении медиативного соглашения. Очевидным плюсом разрешения споров с помощью медиации является конфиденциальность. Медиация - это доверительная процедура, из чего следует, что здесь минимизируются риски нанесения ущерба репутации компании, кроме того, разрешая конфликт, стороны могут быть уверены, что его подробности не будут приданы огласке, особенно это касается тех моментов, которые являются коммерческой тайной. Несомненным преимуществом медиации является экономия времени - как скоро стороны смогут выйти из сложившегося конфликта, а это при ведении хозяйственной деятельности является немаловажным фактором. В-третьих, достоинство медиации - это экономичность разрешения споров, правда, на сегодняшний день в Казахстане, если сравнивать с судебными издержками, которые могут понести компании, обращающиеся к судебному разбирательству в западных странах - это несопоставимо. Однако, материальные издержки не так существенны, как эмоциональные издержки, которые зачастую могут нанести более непоправимый вред. Медиация же позволяет сделать разрешение спора максимально комфортным для сторон. Это процедура, которая нацелена на перспективу, и если в судебном разбирательстве мы в основном опираемся на прошлое, пытаясь разобраться в фактах, выяснить кто прав, а кто виноват, то в медиации вопрос о правоте и виновности не ставится. В конфликте мы имеем две или более стороны, которые на сегодняшний день оказались в ситуации внешней непримиримости существующих интересов. Задача медиатора помочь им понять свои истинные интересы мотивы конфликта, найти решения, которые позволят удовлетворить на первый взгляд несовместимые интересы. Контроль над процессом сохраняют сами стороны и, кроме того, в случае возникновения сомнений в непредвзятости каждая из сторон спора имеет возможность в любой момент не только указать на это обстоятельство, но и выйти из процедуры. Говоря о медиации, мы с одной стороны подразумеваем целостную процедуру разрешения спора и одновременно говорим о мировоззренческом подходе, как о комплексе принципов на которых должно строиться общение, в данном случае корпоративное. И этими принципами являются уважение друг к другу, принятие, признание, уважение и признание права каждого на защиту собственных интересов, но не в ущерб чужим. Если элементом корпоративной культуры является подобный подход - это позволяет сохранять высокий уровень деловой этики, уберегать себя и окружающих от эмоционального выгорания и как следствие сохранять профессиональную компетентность, а значит, и эффективность.

На сегодняшний день есть все основания для того, чтобы говорить о том, что в Казахстане препятствий для применения медиации нет. Здесь необходим ряд мер для того, чтобы донести до потенциально заинтересованных сторон преимущества применения медиации. В том, что касается судей необходимо, чтобы судьи не просто между делом рекомендовали сторонам попытаться примириться. Рекомендация судьи должна быть убедительной и компетентной. Необходимо, чтобы судья мог опираясь на своей авторитет, сознавая все преимущества метода медиации в случае рассмотрения данного конкретного спора мог разъяснить это сторонам. Это одно из первых и значимых условий участия судебной системы в процессе интеграции медиации в казахстанскую правовую систему.

Ярким примером тому является опыт проведения пилотного проекта «Судебная медиация», успех которого сегодня позволил распространить этот положительный опыт качественного внедрения медиации в жизнь.

Верховным Судом в этом направлении ведется четкая и целенаправленная работа, в настоящее время вновь распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан от 26 января 2017 года утверждено «Положение о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации».

Использование процедуры медиации в современных условиях при загруженности судов - процесс своевременный и необходимый, более того, медиация способна взять на себя часть важной функции судебной деятельности - восстановление мира между спорящими сторонами и это никоим образом не повлечет за собой уменьшения роли суда.

В перспективе развитие процедуры медиации поможет разгрузить суды и позволит им сосредоточиться на исключительно сложных процессах.

Тем не менее, ряд практикующих юристов скептически оценивают шансы медиации на успех в условиях казахстанской действительности. Они основываются на том, что сторона в споре, имеющая более сильную правовую позицию и рассчитывающая на победу в суде, никогда не согласится тратить время и деньги на сомнительную с ее точки зрения процедуру медиации. Такой же скептицизм владел и западными юристами в то время, когда медиация только зарождалась. Сегодня же медиация на западе успешно применяется при разрешении многих споров.

Развитие медиации в Казахстане, безусловно, имеет перспективы. Основной проблемой медиации является нежелание ее применения, поэтому необходимо ее активное продвижение на всех уровнях и разъяснение несомненных преимуществ медиации перед другими способами разрешения споров.

Применение процедуры медиации требует от казахстанского общества определенной зрелости сторон, готовности к компромиссам. Будет ли медиация в нашей стране так же востребована при разрешении споров, как и во всем мире, покажет время.

Несомненно одно - что мы судьи должны внести большой вклад в развитие института медиации.