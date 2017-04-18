Инвестор и предприниматель.

Соотношение данных лиц

Баженов М.В.,

младший юрист

Юридической фирмы «GRATA»

Данному вопросу на страницах научной литературы было уделено незаслуженно мало внимания, между тем, данный вопрос является неразрешенным и в то же время очень актуальным, что обуславливается, во-первых: различием правовых статусов инвестора и предпринимателя; во-вторых: наличием прямых запретов в действующем законодательстве на занятие предпринимательской деятельностью для определенной категории лиц[2] и, в-третьих: установлением ГПК РК специальной подсудности для инвестиционных споров и иных споров, возникающих именно между инвесторами и государственными органами, связанными с инвестиционной деятельностью инвестора.

Обоснованным будет проведение разграничения между инвестором и предпринимателем основанного на виде деятельности, которым они занимаются. Инвестор - это лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность, предприниматель, в свою очередь, - это лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

В действующем законодательстве Республики Казахстан содержатся дефиниции, раскрывающие как понятие инвестиционной деятельности, так и понятие предпринимательской деятельности.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 274 ПК РК, деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, признается инвестиционной деятельностью.

В данной части необходимо отметить, что из приведенной нормы, а также из всего действующего законодательства Республики Казахстан следует, что наличие заключенного с государством, в лице его уполномоченного органа, инвестиционного контракта не является обязательным условием для наделения лица статусом инвестора. Лицо является инвестором уже в силу того, что оно осуществляет инвестиционную деятельность.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РК, предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

Из приведенных правовых норм, прямо не следует, является ли инвестиционная деятельность чем-то самостоятельным или она является всего лишь частью деятельности предпринимательской. И соответственно также непонятно является ли предприниматель инвестором или все-таки они являются самостоятельными субъектами с присущим каждому из них специфическим правовым статусом.

В научной литературе по данному вопросу единого мнения нет. Кондрашкова О.Н. полагает, что инвестиционная деятельность - это один из видов предпринимательской деятельности[4]. По мнению Сулейменова М.К., существует инвестиционная деятельность, не являющаяся предпринимательской. Мороз С.П. считает, что инвестиционная деятельность, также как и предпринимательская, характеризуется самостоятельностью и инициативностью, но эти виды деятельности могут, как совпадать друг с другом, так и нет[6].

Приведенные мнения исследователей объединяет то, что они, так или иначе, считают, что инвестиционная деятельность входит в состав предпринимательской деятельности.

По нашему мнению, однако, инвестиционная и предпринимательская деятельности, являются самостоятельными и независимыми явлениями. Хотя невозможно не признать, что рассматриваемые явления имеют множество точек соприкосновения и во многом схожи, ввиду чего отграничить их друг от друга иногда бывает достаточно затруднительно.

Первоочередно, отметим, что из законодательно закрепленного определения инвестиционной деятельности прямо не следует, обязательно ли инвестиционная деятельность должна характеризоваться направленностью на получение инвестором дохода или такая направленность не является обязательной.

Так, в определении указано, что деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, признается инвестиционной деятельностью.

Как можно заметить, в определении не содержится ни одного слова или намека о том, что инвестиционная деятельность направлена на получение дохода или, что инвестор, осуществляя инвестиционную деятельность, преследует цель получения дохода.

Из чего возможно прийти к обоснованному выводу о том, что инвестиционная деятельность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, может быть как направленной на получение инвестором дохода, так и ненаправленной на это.

Не опровергает данный вывод и норма, содержащаяся в ч. 3 п. 2 ст. 273 ПК РК, согласно которой, ПК РК не регулируются отношения, связанные с вложением капитала в некоммерческие организации, в том числе для образовательных, благотворительных, научных или религиозных целей.

Так, инвестор может производить инвестирование и в коммерческие юридические лица, не преследуя при этом цели получения дохода, а преследуя иные цели, к примеру, цель увеличения количества рабочих мест, цель улучшения экономики Республики Казахстан и пр.

Инвестиционная деятельность, ненаправленная на получение инвестором дохода, и предпринимательская деятельность, так как они не совпадают в целях, являются различными видами деятельности, находящимися в разных плоскостях.

Весь спор и сомнения возникают при сравнении предпринимательской деятельности именно с инвестиционной деятельностью, направленной на получение дохода. Именно о таком сравнении будет изложено ниже.

Инвестиционная, также как и предпринимательская деятельность, это деятельность по использованию имущества, направленная на получение дохода. Инвестор, также как и предприниматель, использует имущество с целью получить доход.

При такой схожести и возникает сомнение, раз инвестор и предприниматель занимаются по сути одним и тем же, т.е. используют имущество ради получения дохода, значит и различий между ними, а также между деятельностями, которыми они занимаются, нет.

Между тем, различие есть, и это различие заключается в способе использования имущества в рамках осуществления того или иного вида деятельности.

Предпринимательская деятельность - это априори активная деятельность, заключающаяся именно в полноценном использовании имущества, осуществляемая путем совершения активных действий, таких как: производство, продажа, оказание услуг или выполнение работ. Для того чтобы заработать, предприниматель должен совершить ряд определенных, трудоемких и времязатратных действий, причем, обычно такие действия носят не разовый, а продолжительный и повторяющийся характер.

В свою очередь, инвестиционная деятельность является противоположным по самой своей сущности явлением. Для инвестора нет необходимости в совершении каких-либо активных действий, напротив, инвестор их принципиально не должен совершать. Активные действия инвестора могут заключаться только в поиске объекта инвестиций и получении от него дивидендов.

Однако и при таком подходе возникшее ранее сомнение не развеивается, так как даже такие действия инвестора могут быть рассмотрены в качестве активных действий.

Действительно, критерий активности не в достаточной степени позволяет провести межевую линию между рассматриваемыми явлениями. Такое понятие, как активные действия, может быть слишком широко толкуемо и может охватить любое действие, как к примеру, заказ такси для поездки к потенциальному объекту инвестиций.

Критерии инициативности и риска самостоятельного несения неблагоприятных последствий осуществления деятельности также как и критерий активности не могут должным образом разграничить рассматриваемые явления.

Тот факт, что предпринимательская деятельность является инициативной и осуществляется под самостоятельный риск предпринимателя не вызывает никаких сомнений.

Между тем, инвестиционная деятельность также отвечает данным критериям. Любая деятельность, если она осуществляется не силой принуждения, в принципе является инициативной. Лицо, приняв решение стать инвестором и начать осуществлять инвестиционную деятельность, тем самым уже проявило определенную инициативу. Инициатива инвестора также присутствует и в ходе осуществления самой инвестиционной деятельности. Перед каждым отдельным инвестированием, инвестор, так или иначе, проявляет инициативу.

При этом, инвестор в случае неудачного инвестирования, также как и предприниматель в случае неудачного осуществления предпринимательской деятельности, самостоятельно несет риск потери определенных имущественных благ.

Однако, как это было указано выше, инвестиционная деятельность от предпринимательской деятельности все же отличается именно способом использования имущества.

В качестве основного критерия для разграничения способа использования имущества инвестором и предпринимателем, по нашему мнению, необходимо использовать наличие, либо напротив отсутствие создания (причем, «создания» в широком понимании этого слова) товаров, работ или услуг.

Т.е. если лицо, осуществляя деятельность с целью получения дохода, создает товары, работы или услуги то перед нами предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, если нет, то перед нами инвестор, осуществляющий инвестиционную деятельность.

К примеру, лицо оказывает другому лицу бухгалтерские услуги, тем самым создает услугу и как следствие является предпринимателем. Иное лицо вкладывает денежные средства в уставный капитал другого юридического лица, такими действиями данное лицо не создает ни товаров, ни работ, ни услуг и как следствие является инвестором.

Другое дело, что иногда лицо может одновременно осуществлять и инвестиционную и предпринимательскую деятельности, и в этом случае рассматриваемое разграничение носит исключительно условный и теоретический характер.

В Республике Казахстан такая ситуация возможна только в случаях, когда юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность (т.е. занимающиеся тем, ради чего они и были собственно созданы/зарегистрированы), за исключением акционерных инвестиционных фондов (так как данные лица, изначально создаются без цели осуществлять предпринимательскую деятельность):

- на свои собственные денежные средства, осуществляют инвестирование в увеличение своих собственных фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности (для реализации проекта государственно-частного партнерства);

- на свои собственные денежные средства, осуществляют инвестирование в уставный капитал иного юридического лица, либо в увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности (для реализации проекта государственно-частного партнерства) иного юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- а также в случае увеличения своего уставного капитала за счет своего собственного капитала (своих активов) (*данный случай относится к юридическим лицам и не относится к индивидуальным предпринимателям).