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Нурсултан Назарбаев посетит Китай

18 апреля 2017, 12:19

Президент Казахстана в середине мая текущего года посетит Китай.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в середине мая текущего года посетит Китай, чтобы принять участие в форуме Шелкового пути, сообщил член постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гаоли, сообщает BNews.kz.

«В ближайшие два месяца предстоит встреча наших лидеров. Ваш Президент (Нурсултан Назарбаев - прим) в середине мая посетит Китай, примет участие в работе форума Шелкового пути по экономическому сотрудничеству. Председатель Си Цзинь Пинь в начале июля примет участие в работе саммита ШОС и ЭКСПО. Между ними будут очень важные встречи», - сообщил Чжан Гаоли.

Напомним, в Астане состоялось 8-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству. В ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы всестроннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Фото: Total.kz

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