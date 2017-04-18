Нурсултан Назарбаев посетит Китай
18 апреля 2017, 12:19
Президент Казахстана в середине мая текущего года посетит Китай.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в середине мая текущего года посетит Китай, чтобы принять участие в форуме Шелкового пути, сообщил член постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гаоли, сообщает BNews.kz.
«В ближайшие два месяца предстоит встреча наших лидеров. Ваш Президент (Нурсултан Назарбаев - прим) в середине мая посетит Китай, примет участие в работе форума Шелкового пути по экономическому сотрудничеству. Председатель Си Цзинь Пинь в начале июля примет участие в работе саммита ШОС и ЭКСПО. Между ними будут очень важные встречи», - сообщил Чжан Гаоли.
Напомним, в Астане состоялось 8-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству. В ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы всестроннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Фото: Total.kz
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