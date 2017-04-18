Требования к форме и содержанию искового заявления

Иск в гражданском процессе - это обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого права или законного интереса путем разрешения спора о праве.

В соответствии с частью второй статьи 13 Конституции каждому гражданину гарантируется судебная защита прав и свобод.

Право на судебную защиту относится к конституционным правам.

Защита гражданских прав судами осуществляется посредством гражданского судопроизводства, которое представляет собой особую процессуальную форму деятельности суда, урегулированную гражданским процессуальным законодательством.

В соответствии с требованиями гражданско процессуального кодекса исковое заявление может быть подано в суд в письменной форме либо в форме электронного документа.

Письменная форма документа - документ на бумажном носителе.

Также иск может быть подан в форме электронного документа, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи. Электронный документ, соответствующий требованиям настоящего Закона, равнозначен документу на бумажном носителе.

При подаче искового заявления в суд истец обязан: указать наименование суда, в который подается исковое заявление; фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительство, ИИН, а если истцом является юридическое лицо, его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются. Аналогичные сведения должны быть указаны в отношении ответчика. Сведения в отношении ИИН и абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика должны быть указаны, если они известны истцу.

Истец должен указать идентификационные данные ответчика, контактные данные абонентский номер сотовой связи, электронный адрес, поскольку суд может оповестить стороны посредством СМС-извещений, телефонограмм, что способствует своевременному проведению судебных слушаний.

Обязательным требованием является указание в иске сути нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца; обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства; сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором; цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

Сведения должные быть достоверными, а не формальными.

Сущность предъявляемого иска в суд излагается в исковом заявлении. Для правильного разрешения дела важное значение имеет то, как истец указал обстоятельства, на которых он основывает свое исковое требование к ответчику. Следует указывать значимые факты, определяющие предмет доказывания по делу, материально-правовое требование истца к ответчику, составляющее предмет иска.

В случае если истец не имеет возможности истребовать документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает свои требования, в исковом заявлении или отдельном ходатайстве, прилагаемом к заявлению, истец просит суд истребовать необходимые документы и другие доказательства.

Если законом установлено проведение досудебного урегулирования спора то в иске должны быть указаны сведения о соблюдении указанного порядка.

К примеру, если в договоре между сторонами или законом установлен предварительный досудебный порядок урегулирования споров, то обращение в суд возможно только после соблюдения такого порядка.

В соответствии с законом требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В исковом заявлении необходимо указать цену иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. Так, исковое заявление с требованием о взыскании с ответчика суммы долга, кредита либо другого денежного требования в иностранной валюте судом не принимается. Цена иска в заявлении должна указываться в тенге. Расчет сумм в совокупности представляет собой общую сумму, которую истец просит взыскать с ответчика.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на подписание искового заявления, которое должно быть указано в доверенности. При подаче заявления в форме электронного документа заявление удостоверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя, аналогично при наличии указанного полномочия.

К исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий направление ответчику или его представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов. Этим документом может быть конверт с уведомлением о вручении (доставке) и др. При этом, не вручение заявления лицу не является основанием для непринятия заявления судом и его возвращения.

Направление заявления прокурору не требуется

Исковое заявление должно быть оплачено государственной пошлиной, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Уплата государственной пошлины в бюджет должна быть подтверждена платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством банкоматов, электронных терминалов, каналов удаленной связи и платежного шлюза «электронного правительства» чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде.

При предъявлении искового заявления от имени заинтересованного лица представитель должен приложить к исковому заявлению документ, удостоверяющий его полномочие на ведение дела и подписание искового заявления.

Копии документов необязательно должны быть заверены нотариально. Их соответствие подлиннику может быть проверено в суде и, как правило, заверены судьей.

Содержание искового заявления и документы, прилагаемые к нему, зависят от характера спорного материального правоотношения, обстоятельств спора о праве, его сложности и субъектного состава. Так, к исковому заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Судья

Алматинского районного суда

города Астаны Асанова С.С