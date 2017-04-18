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В Северном Казахстане затопило десятки домов

18 апреля 2017, 12:23

Ведется круглосуточный мониторинг прохождения талых вод.

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области в связи с поднятием уровня воды в речке Бабык-Бурлук произошли подтопления 38 домов в селах Константиновка и Гусаковка, передает BNews.kz.

Как отметил Евгений Журавлев, в селе Константиновка Айыртауского произошло подтопление 12 частных подворий, из них в 10 домах поступила вода выше уровня пола примерно на 8-10 см. Эвакуировано 27 человек, из них в пункте эвакуации КГУ Константиновской СШ разместили 3 человек, 24 расположились у родственников. Также эвакуировано 38 голов скота.

«Аналогичное положение в селе Гусаковка, где произошло подтопления 26 домов, из них в 14 вода поступила выше уровня пола на 20-50 см, возникла угроза подтопления еще 12 частных домов. Люди и животные эвакуированы», - пояснил он.



Накануне вечером уровень воды понизился как в Айыртауском районе, так и в селах района им Г. Мусрепова. Так, вода ушла из 175 домов в селе Рузаевка, остаются подтопленными 10 домов, 3 из них нежилые. В селе Раисовка, где с подъемом уровня реки Шарык произошло подтопление 30 жилых домов и эвакуировано 70 человек, проведены дополнительные работы по отводу воды в русло реки Шарык.

Планируется производить откачку воды из погребов. Вода сейчас уходит, вливается в реку.

«В селе Чистополье, где в связи с подъемом уровня реки Акан-бурлук произошло подтопление 19 жилых домов и эвакуировано 54 человека, уровень воды не изменился», - дополнил Е. Журавлев.

Ведется круглосуточный мониторинг прохождения талых вод.

Фото: ДЧС СКО

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