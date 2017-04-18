В Павлодарской области задержан уголовный преступник, находившийся в розыске 19 лет

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими установлен и задержан уголовный преступник, находившийся в розыске 19 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Экибастузскими оперативниками установлен и задержан уголовный преступник, который более 19 лет скрывался от следствия за совершение тяжкого преступления. Мужчина в далеком 1998 году одним выстрелом лишил жизни 44-летнего экибастузца и сразу же подался в бега. Злоумышленник скрывался в разных городах Росийской Федерации, в последнее время проживал в г. Барнаул, где и был задержан. В настоящее время содержится под стражей в г. Экибастуз. Следствие продолжается.





За прошедшую неделю по «горячим следам» раскрыто 138 преступлений. Стражами порядка установлены и задержаны 42-х и 52-летний жители г. Павлодар, совершившие в одном из сел Баянаульского района кражу прицепа от автомашины Камаз, который изъят при задержании подозревамых. Проводится досудебное расследование по статье - кража.





При проведении профилактической отработки полицейскими выявлено и пресечено почти 5000 административных правонарушений. В том числе:





- за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст.608 КРКоАП) -77





- за распитие алкогольных напитков на улице и в общественном месте (ст.440 КРКоАП)- 897





- за нарушение правил благоустройства (ст.505 КРКоАП) -915





- за нарушение правил пребывания в РК (ст.517 КРКоАП)- 95





- 330 фактов мелкого хулиганства (ст.434 КРКоАП)





- за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения (ст. 592 КРКоАП) - 401





- за управления транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности (ст. 593 КРКоАП) - 490





- за выезд на встречную полосу движения (ст. 596 КРКоАП) - 7





В г. Павлодар по ул. Кривенко задержан водитель автомашины «Тойота» под управлением 35-летнего павлодарца, который согласно заключению медицинского освидетельствования управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по ст.608 КРКоАП. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.





В рамках мероприятия осуществляется проверка по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах полиции, на сегодняшний день проверено более 9000 человек. На предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия полицейскими плановой проверке подвергнуто более 3300 владельцев огнестрельного и охотничьего оружия, 52 нарушителя привлечены административной ответственности.





Напомним, что с 10 по 20 апреля т.г. на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Мероприятие несет преимущественно упреждающий характер, цель которого повышение уровня правопорядка и общественной безопасности, стабилизация криминогенной обстановки в регионе.





В связи с этим, гостей и жителей области просим с пониманием относится к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.