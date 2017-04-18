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Служить пехотинцами, танкистами и ходить в разведку разрешили японским женщинам

18 апреля 2017, 12:28

Теперь женщин нельзя будет встретить лишь в спецвойсках.

Власти Японии решили отменить ограничения на набор женщин в танковые, разведывательные и пехотные подразделения. Тем самым они надеются создать "привлекательные силы самообороны, соответствующие нынешней эпохе", пишет Лайф.ру.

Теперь женщин нельзя будет встретить лишь в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам, и на подводных лодках, где для них трудно обустроить отдельные помещения.

Всего в японской армии на конец 2016 года, по данным министерства обороны, служили около 14 тысяч женщин — это примерно шесть процентов от общей численности сил самообороны.

Как сообщает агентство ТАСС, ранее женщинам разрешили служить в ВМС и ВВС, и там они уже выдвинулись на руководящие посты, включая капитанов боевых кораблей.

Фото: politnews.net

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