Продлен арест экс-зампреду "Казахстан инжиниринг"
18 апреля 2017, 12:29
Канат Султанбеков находится под стражей с февраля 2017 года.
Суд в Астане продлил арест бывшему заместителю председателя правления национальной компании "Казахстан инжиниринг" Канату Султанбекову, сообщили в пресс-службе городского суда.
"Есильский районный суд №2, рассмотрев ходатайство КНБ, продлил срок содержания под стражей Султанбекова Каната до 16 июня", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, Султанбеков был задержан 22 февраля в Астане, позже был арестован на два месяца. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщалось.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: 365info.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854447-d9a9bef295f4f5a2f64f49024e801f88
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...