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Продлен арест экс-зампреду "Казахстан инжиниринг"

18 апреля 2017, 12:29

Канат Султанбеков находится под стражей с февраля 2017 года.

Суд в Астане продлил арест бывшему заместителю председателя правления национальной компании "Казахстан инжиниринг" Канату Султанбекову, сообщили в пресс-службе городского суда.

"Есильский районный суд №2, рассмотрев ходатайство КНБ, продлил срок содержания под стражей Султанбекова Каната до 16 июня", — сообщил собеседник агентства.

Напомним, Султанбеков был задержан 22 февраля в Астане, позже был арестован на два месяца. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщалось.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: 365info.kz



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