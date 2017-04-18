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Ветроэлектростанцию построят в Уланском районе ВКО

18 апреля 2017, 12:35

Мощность новой ветроэлектростанции на перевале Умыш близ села Тайынты составит 24 МВт.

Источником новой электроэнергии в Восточно-Казахстанской области станет ветроэлектростанция, к строительству которой приступят в Уланском районе в этом году. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО сообщил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Алмат Арсламбаев, передает пресс-служба акима области.


Мощность новой ветроэлектростанции на перевале Умыш близ села Тайынты составит 24 МВт. Этого хватит, чтобы покрыть дефицит электроэнергии во всем районе.

- Строительство ветроэлектростанции входит в число крупнейших проектов ВКО. В настоящее завершены предпроектные и подготовительные работы. Проведены исследования розы ветров, геологическая разведка. С запуском этой ветроэлектростанции жители Уланского района будут обеспечены надежной электроэнергией. Остаточная электроэнергия будет идти в общую единую сеть республики,- сказал Алмат Арсламбаев.

Параллельно с этим проектом строится Тургусунская ГЭС в Зыряновском районе мощностью 24,9 МВт.

К слову, в 2016 году доля выработки зеленой электроэнергии составила 55 млн кВт час)

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