Ветроэлектростанцию построят в Уланском районе ВКО

Источником новой электроэнергии в Восточно-Казахстанской области станет ветроэлектростанция, к строительству которой приступят в Уланском районе в этом году. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО сообщил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Алмат Арсламбаев, передает пресс-служба акима области.





Мощность новой ветроэлектростанции на перевале Умыш близ села Тайынты составит 24 МВт. Этого хватит, чтобы покрыть дефицит электроэнергии во всем районе.





- Строительство ветроэлектростанции входит в число крупнейших проектов ВКО. В настоящее завершены предпроектные и подготовительные работы. Проведены исследования розы ветров, геологическая разведка. С запуском этой ветроэлектростанции жители Уланского района будут обеспечены надежной электроэнергией. Остаточная электроэнергия будет идти в общую единую сеть республики,- сказал Алмат Арсламбаев.





Параллельно с этим проектом строится Тургусунская ГЭС в Зыряновском районе мощностью 24,9 МВт.





К слову, в 2016 году доля выработки зеленой электроэнергии составила 55 млн кВт час)