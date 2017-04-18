Жители Актау на набережной обнаружили мертвых тюленей
18 апреля 2017, 12:36
Тушки тюленей отправят в республиканскую ветеринарную лабораторию.
Сначала школьники, прогуливавшиеся с собакой, увидели мертвого тюленя на побережье напротив микрорайона «Самал» в 15 районе. В другом случае мертвого тюленя обнаружила семейная пара, пишет Tumba.kz.
- Мы прогуливались в районе кафе «Айдын» в 15 микрорайоне и увидели мертвого тюленя, похоже, это совсем детеныш. Зрелище жуткое, конечно. Очень жаль животных, они погибают, а никто даже не знает из-за чего, - рассказывает местная жительница Шолпан.
По словам женщины, она обзвонила все службы, включая полицию и ДЧС, и в результате специалисты прибыли по вызову. Тушку мертвого тюленя отправят в республиканскую ветеринарную лабораторию.
- Радует, что спасатели и полиция отозвались, ведь оставлять мертвое животное здесь опасно, вдруг оно чем-то заражено. Собаки могут съесть тушку, и потом жди беды, да и знать хочется, от чего гибнут тюлени, - говорит Шолпан.
Напомним, один из подобных случаев был зафиксирован в сентябре 2016 года в районе побережья в городе Форт-Шевченко. Находили мертвых тюленей и в районе морского порта Актау.
Как говорят жители областного центра, проблема существует давно, но, похоже, на нее, кроме обычных горожан и гражданских активистов, никто внимания не обращает.
- Проблема экологии Каспия налицо, но, видимо, несчастные животные так и будут гибнуть. У нас – то и специализированного Центра в городе нет, где тюленям могли бы оказать помощь. Мы рады бы помочь, отвезти, да вот куда? - сетуют жители Актау.
Фото предоставлено местными жителями
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