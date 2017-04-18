В ЮКО полицейские задержали двух подозреваемых c 7,5 кг героина
18 апреля 2017, 12:51
На сегодняшний день полицейскими выясняются каналы поставки наркотических средств в Южно-Казахстанскую область.
В Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО поступила оперативная информация о том, что двое жителей области пытаются сбыть наркотическое средство «героин» в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ЮКО.
Далее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на трассе Шымкент-Ташкент сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО при сбыте наркотических средств задержали двух подозреваемых, 1969 и 1970 г.р., жителей Казыгуртского района.
При обыске в салоне автомашин задержанных полицейские обнаружили и изъяли 7 пластмассовых емкостей с содержимым наркотического вещества, похожего на «героин». Согласно судебно-криминалистической экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством «героин» общим весом около 7,5 кг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
На сегодняшний день полицейскими выясняются каналы поставки наркотических средств в Южно-Казахстанскую область.
Фото: пресс-службы ДВД ЮКО
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