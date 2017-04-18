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Военкоматы будут выдавать справки в электронном формате

18 апреля 2017, 12:51

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба, генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Местные органы военного управления будут выдавать справки в электронном формате. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба, генерал-майор Мухамеджан Таласов на брифинге Службы центральных коммуникаций, сообщает МИА «Казинформ».

«Совместно с Министерством информации и коммуникаций проводится работа по созданию услуг автоматизированного обслуживания граждан при помощи цифровых технологий в местных органах военного управления в рамках проекта «Цифровая армия», - сказал Мухамеджан Таласов.

По его словам, в настоящее время запланированы мероприятия по переводу в электронный формат оказания трех государственных услуг. А именно, выдача справок о подтверждении прохождения воинской службы, об отношении к воинской службе и выдача справок лицам, имеющим льготы - участникам ВОВ, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-интернационалистам.

Как сообщил Мухамеджан Таласов, в скором времени департаменты, управления и отделы по делам обороны будут работать, как общественные приемные и каждый гражданин будет иметь возможность оперативно получать всю необходимую информацию.

Фото: Kn.kz


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