Военкоматы будут выдавать справки в электронном формате

«Совместно с Министерством информации и коммуникаций проводится работа по созданию услуг автоматизированного обслуживания граждан при помощи цифровых технологий в местных органах военного управления в рамках проекта «Цифровая армия», - сказал Мухамеджан Таласов.

По его словам, в настоящее время запланированы мероприятия по переводу в электронный формат оказания трех государственных услуг. А именно, выдача справок о подтверждении прохождения воинской службы, об отношении к воинской службе и выдача справок лицам, имеющим льготы - участникам ВОВ, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-интернационалистам.



