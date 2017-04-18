Как Аблязов "строил" город-спутник под Москвой

В суде рассмотрены эпизоды с выдачей незаконных кредитов оффшорным компаниям для выкупа земель в Домодедовском районе Подмосковья.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается суд по делу Мухтара Аблязова и его сообщников. Идет рассмотрение преступных эпизодов, вменяемых подсудимым, передает





О сейшельской оффшорной компании Rimos Limited и других мы уже писали в 2010 году. В декабре 2006 года методом опросного листа региональным кредитным комитетом Банка при отсутствии соответствующих экспертиз был одобрен заем для компании Rimos Limited. Она получила кредит в размере 136 млн 36 тыс долларов США. Как отметил представитель БТА Банка в суде, копия опросного листа была подписана Аблязовым, Жаримбетовым и другими. Целевым назначением заема значился выкуп земель в Московской области в Домодедовском и Подольском районах. Эти же земли впоследствии выступили залоговым обеспечением по кредиту. При этом в суде было озвучено, что Rimos Limited взяла заем для финансирования фирмы ЗАО "Бизнес элит", которая, как оказалось впоследствии, была "однодневкой" и управлялась подконтрольными Аблязову людьми.





По аналогичной схеме Банком была кредитована компания Winterra Holding на сумму 127 млн 986 тыс долларов США, которая финансировала подставную фирму "Строй элит".





Между тем ранее в СМИ сообщалось о том, что таким образом Банк выдал займы шести оффшорным фирмам, зарегистрированным на Сейшельских островах: Starwood Contract Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited - под залог покупаемых в Подмосковье участков. А в 2009 году эти компании заявили о несостоятельности и передали кредиты в компании, зарегистрированные в Люксембурге. Те, в свою очередь, не выполнили принятые на себя обязательства.





Такую процедуру, например, осуществили и компании Rimos Limited и Winterra Holding. В 2010 году приказом Высокого суда Англии эти компании и компании, которым они передали долг по кредитам, признаны активами Аблязова. В 2015 году Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал договоры о переводе долга по кредиту люксембургским компаниям недействительным.





Согласно официальной версии, указанные оффшорные компании брали кредиты на покупку участков в Подмосковье. Земли должны были быть облагорожены проведением всех коммуникаций, далее либо размежеваться для продажи, либо для строительства коттеджного городка. Некоторые СМИ писали о том, что займы брались для строительства города-спутника. Но целью же всех этих манипуляций по версии следствия был вывод денег из Банка за границу.



