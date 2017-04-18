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В Кыргызстане школьники отравились неизвестным газом

18 апреля 2017, 13:00

Пятеро учеников попали в реанимацию.

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области школьники отравились газом неизвестного происхождения, передает КирТАГ со ссылкой на пресс- службу МЧС.

«17 апреля, в средней школе имени Абдылдаева, примерно в 10.30, ученики отравились газом неизвестного происхождения. В следствие чего пятеро учеников находятся в реанимации городской больницы, и еще пятеро учеников госпитализированы в отделение травматологии. Кроме того, оказана медицинская помощь двум ученикам и двум учителям учебного заведения, еще десять учеников госпитализированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время милиция выясняет причины произошедшего и происхождение газа.

Фото: kyrtag.kg

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