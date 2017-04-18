Первый канал Евразия будет вести прямую трансляцию международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76

Одно из самых зрелищных спортивных событий на Первом канале Евразия! 22 апреля состоится прямая трансляция международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76, передает zakon.kz





M-1 Challenge – это целая серия турниров по смешанным единоборствам, стартовавшая в 2008 году. С тех пор состоялось уже 75 турниров в самых разных странах мира. 22 апреля в Назрани за честь Казахстана на 76 турнире будет сражаться серебряный призер чемпионата Азии, вице-чемпион первенства мира по смешанным боевым единоборствам Сергей Морозов.









- Забегать вперёд я не буду, - говорит спортсмен. – Настрой у меня, конечно, только на победу. Туда я еду побеждать. Этот бой очень важен для меня. В прошлый раз в Ингушетии я проиграл бой… Рад, что мне дают возможность реабилитироваться и взять реванш. Меня там хорошо знают, всегда болеют за меня и поддерживают. В бою будут видны шансы на победу. Только на ринге понятно, какие есть преимущества у противника. Но я еду побеждать.





На этот раз соперником казахстанского спортсмена станет бразильский чемпион Фабрицио Сарраф, на счету которого 21 победа и всего 9 поражений в рамках турниров.





О встрече с ним Сергей говорит с воодушевлением:





- Я думаю, что бой будет интересным. Мой соперник – разносторонний спортсмен. Он настоящий борец, который хорошо бьет. Смотрел его бои, пока готовился… Мне кажется, это будет хорошей проверкой для меня, потому что соперник действительно интересный. Будет возможность сделать «работу над ошибками» после поражения.









Сергей не просто талантливый спортсмен, сейчас он тренирует многих одаренных детей, среди которых есть ребята, показавшие отличные результаты на соревнованиях разного уровня. В предыдущих интервью Сергей рассказывал, что ученики его вдохновляют. Показывая им пример железной воли, он добивается новых побед. По словам самих учеников, тренер стал для них вторым отцом.





Перед турниром настрой у Морозова по-настоящему боевой. Спортсмен не расслабляется ни на один день и продолжает тренировки.





- Я вдохновлен предстоящим боем, - говорит Сергей. – Да и мотивация отличная – победить после поражения. Когда ты выигрываешь, то в глазах всех ты «красавчик», но стоит проиграть, и отношение к тебе меняется. В первую очередь, я хочу победить ради своих болельщиков. Хочется не просто победить, а вновь стать лучше в глазах друзей и близких.



