Минобороны РК предлагает новый механизм обеспечения жильем военнослужащих

Министерство обороны предлагает новый механизм обеспечения жильем военнослужащих. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Мухамеджан Таласов на брифинге Службы центральных коммуникаций, сообщает МИА «Казинформ».

«Министерством обороны в целях разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» проработан механизм обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. В этой связи предлагается право на жилище военнослужащим Вооруженных сил РК монетизировать путем ежемесячного перечисления жилищных выплат на их личный специальный счет в банках второго уровня», - сказал М. Таласов.

По его словам, военнослужащие, накапливая жилищные сбережения, будут активно участвовать в различных государственных программах. Это предоставит военнослужащим возможность приобретения жилья в собственность с использованием ипотечного кредитования, не дожидаясь окончания срока службы.

В настоящее время с Жилстройсбербанком прорабатывается вопрос льготного кредитования военнослужащих.