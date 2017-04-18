Сагинтаев Касымбеку: Вы не выполнили поставленный показатель

На заседании Правительства РК министерства отчитывались о достигнутых целевых индикаторах по итогам первого квартала текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что его ведомство ответственно за обеспечение экономического роста по 20 показателям.

«Министерство ответственно за обеспечение экономического роста по 20 показателям, по курируемым отраслям. По трем показателям ИФО (индекс физического объема) меньше запланированных на год. Первое, это машиностроение, рост составил 1,8% - годовой план 13%. Хотел бы отметить, что по всем отраслям машиностроения есть серьезный рост - это и электротехническое машиностроение, и автопром, и железнодорожное машиностроение», - сказал он.

«Снижение произошло по ремонтным работам. Ремонт у нас составляет 47% от общего объема машиностроения. Ремонтные работы запланированы у системообразующий предприятий, в первую очередь от НК «Казахстан Темир Жолы». Мы считаем, что уже во втором квартале ситуация кардинально изменится и на годовой объем 13% мы выйдем», - добавил он.

В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался недоволен представленными результатами и заявил, что министерство не выполнило поставленный целевой индикатор.

«Женис Махмудович, мы считаем, что вы не выполнили поставленный целевой индикатор, не надо оправдываться», - заключил глава Кабмина.

Ксения Давыдова