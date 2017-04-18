Аким ВКО поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в Усть-Каменогорске

Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей.

В Восточном Казахстане все еще продолжаются противопаводковые мероприятия. Специалисты ведут круглосуточный контроль за уровнем воды в реках. На заседании в областном акимате рассказали о ситуации в регионе, передает пресс-служба акима области.





Как сообщил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров, в Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона.





– Следует внимательно разбираться с текущими вопросами и при необходимости оказывать помощь. Деньги для этого в бюджете заложены, – сказал Даниал Ахметов.





Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей. Это необходимо сделать заранее, не дожидаясь, когда уровень воды в реке резко возрастет из-за дождей, отметил глава региона.





Фото: Altaynews.kz



