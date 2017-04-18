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Аким ВКО поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в Усть-Каменогорске

18 апреля 2017, 13:31

Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей.

В Восточном Казахстане все еще продолжаются противопаводковые мероприятия. Специалисты ведут круглосуточный контроль за уровнем воды в реках. На заседании в областном акимате рассказали о ситуации в регионе, передает пресс-служба акима области.

Как сообщил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров, в Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона.

– Следует внимательно разбираться с текущими вопросами и при необходимости оказывать помощь. Деньги для этого в бюджете заложены, – сказал Даниал Ахметов.

Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей. Это необходимо сделать заранее, не дожидаясь, когда уровень воды в реке резко возрастет из-за дождей, отметил глава региона.

Фото: Altaynews.kz


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