Аким ВКО поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в Усть-Каменогорске
18 апреля 2017, 13:31
Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей.
В Восточном Казахстане все еще продолжаются противопаводковые мероприятия. Специалисты ведут круглосуточный контроль за уровнем воды в реках. На заседании в областном акимате рассказали о ситуации в регионе, передает пресс-служба акима области.
Как сообщил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Мадьяров, в Зыряновском районе проведено укрепление береговой линии на реке Хамир. Специалисты провели разъяснительную работу среди жителей паводкоопасных участков региона.
– Следует внимательно разбираться с текущими вопросами и при необходимости оказывать помощь. Деньги для этого в бюджете заложены, – сказал Даниал Ахметов.
Аким области поручил в течение недели укрепить берег Ульбы в той части Усть-Каменогорска, которая ежегодно вызывает опасения жителей. Это необходимо сделать заранее, не дожидаясь, когда уровень воды в реке резко возрастет из-за дождей, отметил глава региона.
Фото: Altaynews.kz
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